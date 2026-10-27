S&P 500-Titel T Rowe Price Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in T Rowe Price Group von vor 5 Jahren bedeutet

Am 27.10.2021 wurde das T Rowe Price Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 203.75 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.908 T Rowe Price Group-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 507.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103.49 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 49.21 Prozent gleich.

T Rowe Price Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch