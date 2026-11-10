S&P 500-Titel T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T Rowe Price Group von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der T Rowe Price Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 103.00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das T Rowe Price Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.971 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des T Rowe Price Group-Papiers auf 110.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107.59 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 7.59 Prozent gleich.

Insgesamt war T Rowe Price Group zuletzt 23.00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch