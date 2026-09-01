S&P 500-Titel T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T Rowe Price Group von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem T Rowe Price Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die T Rowe Price Group-Aktie an diesem Tag bei 221.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die T Rowe Price Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45.249 Anteilen. Die gehaltenen T Rowe Price Group-Anteile wären am 31.08.2026 5’035.29 USD wert, da der Schlussstand 111.28 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 49.65 Prozent vermindert.

Der Marktwert von T Rowe Price Group betrug jüngst 23.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch