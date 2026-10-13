S&P 500-Titel T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde das T Rowe Price Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 105.36 USD. Bei einem T Rowe Price Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 94.913 T Rowe Price Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 9’869.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103.99 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1.30 Prozent.

Der Marktwert von T Rowe Price Group betrug jüngst 22.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch