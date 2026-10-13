T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Investment in T Rowe Price Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das T Rowe Price Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 105.36 USD. Bei einem T Rowe Price Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 94.913 T Rowe Price Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 9’869.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103.99 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1.30 Prozent.
Der Marktwert von T Rowe Price Group betrug jüngst 22.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu T. Rowe Price Group Inc.
Analysen zu T. Rowe Price Group Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.