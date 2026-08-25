S&P 500-Titel T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T Rowe Price Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die T Rowe Price Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen T Rowe Price Group-Anteile an diesem Tag bei 109.70 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das T Rowe Price Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.116 T Rowe Price Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’023.70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.37 Prozent erhöht.

T Rowe Price Group war somit zuletzt am Markt 23.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch