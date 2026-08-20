S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das T-Mobile US-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren T-Mobile US-Anteile an diesem Tag 141.81 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die T-Mobile US-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.705 T-Mobile US-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 182.36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 128.59 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 28.59 Prozent.

T-Mobile US wurde am Markt mit 195.91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch