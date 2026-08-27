T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T-Mobile US-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurden T-Mobile US-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45.88 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.798 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (179.61 USD), wäre die Investition nun 3’915.20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +291.52 Prozent.
Der Marktwert von T-Mobile US betrug jüngst 194.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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