T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren T-Mobile US-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die T-Mobile US-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren T-Mobile US-Anteile an diesem Tag 252.66 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die T-Mobile US-Aktie investierten, hätten nun 39.579 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (187.30 USD), wäre die Investition nun 7’413.12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25.87 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte T-Mobile US einen Börsenwert von 195.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.09.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|August 2026: Analysten sehen Potenzial bei T-Mobile US-Aktie (finanzen.net)
|
27.08.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.