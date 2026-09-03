S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die T-Mobile US-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren T-Mobile US-Anteile an diesem Tag 252.66 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die T-Mobile US-Aktie investierten, hätten nun 39.579 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (187.30 USD), wäre die Investition nun 7’413.12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25.87 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte T-Mobile US einen Börsenwert von 195.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch