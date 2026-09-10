T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in T-Mobile US gewesen.
Das T-Mobile US-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die T-Mobile US-Aktie 137.63 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die T-Mobile US-Aktie investiert, befänden sich nun 0.727 T-Mobile US-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.85 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 09.09.2026 auf 177.34 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 28.85 Prozent gleich.
Der T-Mobile US-Wert an der Börse wurde auf 194.46 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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