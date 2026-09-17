T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren T-Mobile US-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das T-Mobile US-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 128.00 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die T-Mobile US-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7.813 T-Mobile US-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 176.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’377.03 USD wert. Mit einer Performance von +37.70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 193.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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