S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das T-Mobile US-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 128.00 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die T-Mobile US-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7.813 T-Mobile US-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 176.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’377.03 USD wert. Mit einer Performance von +37.70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 193.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch