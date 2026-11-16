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16.11.2026 16:36:18
S&P 500-Titel Sysco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sysco-Anleger freuen
Sysco-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Sysco-Dividendenauszahlung aus.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Sysco am 13.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2.17 USD vereinbart. Damit wurde die Sysco-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.83 Prozent aufgebessert. Alles in allem zahlt Sysco 1.04 Mrd. USD an Aktionäre. Damit wurde die Sysco-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3.70 Prozent vergrössert.
Ausschüttungsrendite im Fokus
Am Tag der Hauptversammlung ging das Sysco-Papier via New York bei einem Wert von 77.10 USD aus dem Geschäft. Die Sysco-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2.62 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 2.76 Prozent.
Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Sysco-Aktienkurs via New York 9.10 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 20.70 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel Sysco
Für 2027 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2.19 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2.85 Prozent hinzugewinnen.
Sysco-Kerndaten
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Sysco beläuft sich aktuell auf 37.899 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sysco beträgt aktuell 22.65. 2026 setzte Sysco 84.553 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 3.66 USD.
Redaktion finanzen.ch
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