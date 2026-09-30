S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sysco von vor einem Jahr bedeutet

Sysco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sysco-Anteile betrug an diesem Tag 82.34 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Sysco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12.145 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 953.24 USD, da sich der Wert eines Sysco-Anteils am 29.09.2026 auf 78.49 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4.68 Prozent.

Der Sysco-Wert an der Börse wurde auf 38.67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch