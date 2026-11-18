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|Rentabler Sysco-Einstieg?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sysco-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Sysco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53.14 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Sysco-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188.182 Sysco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (77.99 USD), wäre die Investition nun 14’676.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.76 Prozent erhöht.
Sysco war somit zuletzt am Markt 38.52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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