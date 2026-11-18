Vor 10 Jahren wurde das Sysco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53.14 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Sysco-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188.182 Sysco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (77.99 USD), wäre die Investition nun 14’676.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.76 Prozent erhöht.

Sysco war somit zuletzt am Markt 38.52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch