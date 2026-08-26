S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sysco-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Sysco-Anteile bei 52.12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 191.865 Sysco-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’013.05 USD, da sich der Wert eines Sysco-Papiers am 25.08.2026 auf 83.46 USD belief. Mit einer Performance von +60.13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Sysco jüngst 40.12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch