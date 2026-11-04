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|Lukrativer Sysco-Einstieg?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sysco von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Sysco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sysco-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 67.02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.492 Sysco-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 110.58 USD, da sich der Wert eines Sysco-Anteils am 03.11.2026 auf 74.11 USD belief. Mit einer Performance von +10.58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Sysco wurde am Markt mit 40.24 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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