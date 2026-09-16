S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Sysco-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 76.76 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Sysco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130.276 Sysco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (79.60 USD), wäre das Investment nun 10’369.98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3.70 Prozent vermehrt.

Am Markt war Sysco jüngst 39.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch