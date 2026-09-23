Sysco Aktie 975351 / US8718291078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Sysco-Performance im Blick
|
23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Sysco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Sysco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49.55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.018 Sysco-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 158.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78.67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58.77 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Sysco belief sich zuletzt auf 38.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sysco Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NYSE-Handel Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sysco Corp.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.