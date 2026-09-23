S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Sysco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49.55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.018 Sysco-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 158.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78.67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58.77 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Sysco belief sich zuletzt auf 38.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch