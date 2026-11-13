S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synchrony Financial von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Synchrony Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Synchrony Financial-Anteile an diesem Tag 73.79 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135.520 Synchrony Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’711.34 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Anteils am 12.11.2026 auf 71.66 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 2.89 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Synchrony Financial belief sich jüngst auf 22.42 Mrd. USD. Am 31.07.2014 wurden Synchrony Financial-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Ein Synchrony Financial-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 17.17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch