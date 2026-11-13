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|Profitable Synchrony Financial-Anlage?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synchrony Financial von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren Synchrony Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurden Synchrony Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Synchrony Financial-Anteile an diesem Tag 73.79 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135.520 Synchrony Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’711.34 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Anteils am 12.11.2026 auf 71.66 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 2.89 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Synchrony Financial belief sich jüngst auf 22.42 Mrd. USD. Am 31.07.2014 wurden Synchrony Financial-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Ein Synchrony Financial-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 17.17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Synchrony Financial
Analysen zu Synchrony Financial
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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