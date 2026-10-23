S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synchrony Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Synchrony Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Synchrony Financial-Papier bei 28.62 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Synchrony Financial-Aktie investierten, hätten nun 349.406 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Synchrony Financial-Aktie auf 75.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26’236.90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +162.37 Prozent.

Alle Synchrony Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.09 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Synchrony Financial-Papiere fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Synchrony Financial-Papiers lag damals bei 17.17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch