Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Synchrony Financial-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 47.68 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Synchrony Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20.973 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’441.48 USD, da sich der Wert einer Synchrony Financial-Aktie am 25.11.2026 auf 68.73 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +44.15 Prozent.

Synchrony Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.34 Mrd. USD. Am 31.07.2014 wurden Synchrony Financial-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Der Erstkurs des Synchrony Financial-Anteils belief sich damals auf 17.17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch