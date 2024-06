S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Synchrony Financial Anlegern eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Synchrony Financial am 11.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0.96 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6.67 Prozent. Synchrony Financial zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 448.00 Mio. USD. Damit wurde die Synchrony Financial-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5.88 Prozent herabgesetzt.

Entwicklung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Synchrony Financial-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NYSE bei 42.47 USD. Für das Jahr 2023 weist das Synchrony Financial-Papier eine Dividendenrendite von 2.51 Prozent auf. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2.74 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Synchrony Financial via NYSE 12.69 Prozent an Wert verloren. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 2.01 Prozent statt.

Dividendenaussichten von Synchrony Financial

Für das Jahr 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1.02 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2.40 Prozent sinken.

Synchrony Financial-Hauptdaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Synchrony Financial steht aktuell bei 17.977 Mrd. USD. Synchrony Financial weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7.36 auf. 2023 setzte Synchrony Financial 17.338 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 5.21 USD.

Redaktion finanzen.ch