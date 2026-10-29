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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Super Micro Computer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 29.10.2025 wurden Super Micro Computer-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52.69 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Super Micro Computer-Aktie investiert, befänden sich nun 18.979 Super Micro Computer-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 679.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35.81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.04 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Super Micro Computer einen Börsenwert von 23.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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