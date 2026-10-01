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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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Profitable Super Micro Computer-Anlage? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie Anlegern gebracht.

Super Micro Computer
34.37 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das Super Micro Computer-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Super Micro Computer-Aktie bei 52.39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.909 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 78.39 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Papiers am 30.09.2026 auf 41.07 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21.61 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Super Micro Computer einen Börsenwert von 26.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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