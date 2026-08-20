Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Super Micro Computer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Super Micro Computer-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3.56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28.058 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’026.37 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Papiers am 19.08.2026 auf 36.58 USD belief. Damit wäre die Investition um 926.37 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Super Micro Computer eine Börsenbewertung in Höhe von 24.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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