S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 22.10.2016 wurden Super Micro Computer-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2.15 USD. Bei einem Super Micro Computer-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46.598 Super Micro Computer-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 1’657.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35.57 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1’557.50 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Super Micro Computer eine Börsenbewertung in Höhe von 21.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch