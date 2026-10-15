Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Super Micro Computer-Investition?
|
15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Super Micro Computer-Einstiegs gewesen.
Vor 5 Jahren wurde die Super Micro Computer-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.54 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hat, hat nun 2’821.670 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 35.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100’959.37 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 909.59 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich jüngst auf 25.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!