Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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11.05.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Stryker-Einstiegs gewesen.
Am 11.05.2025 wurde die Stryker-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 380.92 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Stryker-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.625 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 285.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 749.42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.06 Prozent verringert.
Stryker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 109.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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