S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stryker von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde die Stryker-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Stryker-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 369.02 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Stryker-Aktie investiert hat, hat nun 0.271 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 73.81 USD, da sich der Wert einer Stryker-Aktie am 25.09.2026 auf 272.36 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.19 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Stryker einen Börsenwert von 104.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch