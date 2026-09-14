S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätte eine Stryker-Anlage von vor 5 Jahren eingefahren

Stryker-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 275.26 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.633 Stryker-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’001.09 USD, da sich der Wert einer Stryker-Aktie am 11.09.2026 auf 275.56 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.11 Prozent angewachsen.

Am Markt war Stryker jüngst 105.42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch