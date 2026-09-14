Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätte eine Stryker-Anlage von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Stryker-Einstiegs gewesen.
Stryker-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 275.26 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.633 Stryker-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’001.09 USD, da sich der Wert einer Stryker-Aktie am 11.09.2026 auf 275.56 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.11 Prozent angewachsen.
Am Markt war Stryker jüngst 105.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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