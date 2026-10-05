S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 05.10.2023 wurden Stryker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Stryker-Aktie an diesem Tag bei 264.81 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Stryker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.776 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’040.10 USD, da sich der Wert eines Stryker-Anteils am 02.10.2026 auf 275.43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4.01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Stryker belief sich zuletzt auf 105.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch