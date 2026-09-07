S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Stryker von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Stryker-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Stryker-Anteile an diesem Tag bei 289.02 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Stryker-Aktie investiert hat, hat nun 0.346 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.88 USD, da sich der Wert einer Stryker-Aktie am 04.09.2026 auf 303.13 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4.88 Prozent.

Der Börsenwert von Stryker belief sich jüngst auf 116.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch