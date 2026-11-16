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|Rentables Stryker-Investment?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Stryker-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Stryker-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 109.39 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Stryker-Aktie investiert hat, hat nun 9.142 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 309.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’830.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 183.06 Prozent vermehrt.
Stryker wurde jüngst mit einem Börsenwert von 117.71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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