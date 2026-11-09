S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Stryker-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Stryker-Papier bei 275.17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Stryker-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.363 Stryker-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (325.87 USD), wäre das Investment nun 118.42 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.42 Prozent angewachsen.

Stryker war somit zuletzt am Markt 124.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch