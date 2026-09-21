S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingefahren

Die Stryker-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Stryker-Papier an diesem Tag bei 116.44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Stryker-Aktie investierten, hätten nun 85.881 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Stryker-Papiers auf 275.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’627.62 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136.28 Prozent gesteigert.

Stryker markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 105.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch