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18.11.2026 10:02:06
S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen STERIS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die STERIS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen STERIS-Anteile letztlich bei 200.23 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.994 STERIS-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der STERIS-Aktie auf 257.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’285.57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28.56 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete STERIS eine Marktkapitalisierung von 25.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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