STERIS Aktie 47027903 / IE00BFY8C754
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30.09.2026 10:02:14
S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STERIS von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STERIS-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurden STERIS-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der STERIS-Aktie betrug an diesem Tag 204.28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.490 STERIS-Aktien. Die gehaltenen STERIS-Aktien wären am 29.09.2026 103.12 USD wert, da der Schlussstand 210.65 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3.12 Prozent erhöht.
Am Markt war STERIS jüngst 20.57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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