S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel hätten Anleger an einem State Street-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden State Street-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 71.85 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die State Street-Aktie investierten, hätten nun 13.918 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (188.16 USD), wäre die Investition nun 2’618.79 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 2’618.79 USD, was einer positiven Performance von 161.88 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von State Street belief sich jüngst auf 53.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch