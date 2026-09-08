S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel hätte eine Investition in State Street von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit State Street-Anteilen statt. Der Schlusskurs der State Street-Aktie betrug an diesem Tag 111.65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.896 State Street-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 173.99 USD, da sich der Wert eines State Street-Anteils am 04.09.2026 auf 194.26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73.99 Prozent erhöht.

Am Markt war State Street jüngst 53.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch