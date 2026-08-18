State Street Aktie 627419 / US8574771031
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte eine State Street-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die State Street-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das State Street-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das State Street-Papier an diesem Tag 67.95 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die State Street-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.472 State Street-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 284.09 USD, da sich der Wert eines State Street-Anteils am 17.08.2026 auf 193.04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 184.09 Prozent.
Jüngst verzeichnete State Street eine Marktkapitalisierung von 52.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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