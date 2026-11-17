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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in State Street-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 17.11.2021 wurde das State Street-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 96.19 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10.396 State Street-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’767.65 USD, da sich der Wert einer State Street-Aktie am 16.11.2026 auf 170.03 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 76.76 Prozent gesteigert.
Am Markt war State Street jüngst 47.15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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