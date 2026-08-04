State Street Aktie 627419 / US8574771031
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen State Street-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades State Street-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 65.79 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die State Street-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.200 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’791.76 USD, da sich der Wert einer State Street-Aktie am 03.08.2026 auf 183.67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 179.18 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte State Street einen Börsenwert von 50.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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