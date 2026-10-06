S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das State Street-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der State Street-Aktie betrug an diesem Tag 116.90 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die State Street-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.554 State Street-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’508.73 USD, da sich der Wert eines State Street-Anteils am 05.10.2026 auf 176.37 USD belief. Mit einer Performance von +50.87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für State Street eine Börsenbewertung in Höhe von 48.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch