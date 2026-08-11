S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das State Street-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die State Street-Aktie an diesem Tag bei 109.83 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91.050 State Street-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 186.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’997.18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69.97 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von State Street belief sich jüngst auf 50.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch