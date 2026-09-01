State Street Aktie 627419 / US8574771031
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen State Street-Investment verdienen können.
Am 01.09.2016 wurde das State Street-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70.12 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die State Street-Aktie investierten, hätten nun 142.613 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (191.38 USD), wäre das Investment nun 27’293.21 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 172.93 Prozent.
Der Börsenwert von State Street belief sich zuletzt auf 53.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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