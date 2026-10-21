S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Stanley Black Decker von vor 10 Jahren bedeutet

Stanley Black Decker-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Stanley Black Decker-Anteile an diesem Tag 119.71 USD wert. Bei einem Stanley Black Decker-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.354 Stanley Black Decker-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 785.98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 21.40 Prozent verkleinert.

Stanley Black Decker war somit zuletzt am Markt 13.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch