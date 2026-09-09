Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Stanley Black Decker gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Stanley Black Decker-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 90.99 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Stanley Black Decker-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.990 Stanley Black Decker-Aktien. Die gehaltenen Stanley Black Decker-Anteile wären am 08.09.2026 1’030.99 USD wert, da der Schlussstand 93.81 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 3.10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Stanley Black Decker belief sich zuletzt auf 14.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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