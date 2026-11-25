|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Stanley Black Decker-Einstieg?
|
25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Stanley Black Decker-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Stanley Black Decker-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70.73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.414 Stanley Black Decker-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 109.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.46 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 154.46 USD, was einer positiven Performance von 54.46 Prozent entspricht.
Stanley Black Decker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stanley Black & Decker Inc
|
25.11.26
|S&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
18.11.26
|S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stanley Black Decker-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stanley Black Decker-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu Stanley Black & Decker Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.