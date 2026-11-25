Heute vor 1 Jahr wurden Trades Stanley Black Decker-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70.73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.414 Stanley Black Decker-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 109.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.46 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 154.46 USD, was einer positiven Performance von 54.46 Prozent entspricht.

Stanley Black Decker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch