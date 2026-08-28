Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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|Lukratives Southwest Airlines-Investment?
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southwest Airlines von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Southwest Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Southwest Airlines-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Southwest Airlines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.965 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 78.14 USD, da sich der Wert eines Southwest Airlines-Papiers am 27.08.2026 auf 39.76 USD belief. Mit einer Performance von -21.86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Southwest Airlines einen Börsenwert von 19.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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