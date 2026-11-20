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|Lukrative Southwest Airlines-Investition?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Southwest Airlines-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurde das Southwest Airlines-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 46.83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Southwest Airlines-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.135 Southwest Airlines-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97.39 USD, da sich der Wert eines Southwest Airlines-Papiers am 19.11.2026 auf 45.61 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 2.61 Prozent.
Jüngst verzeichnete Southwest Airlines eine Marktkapitalisierung von 23.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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