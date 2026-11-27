|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler Southwest Airlines-Einstieg?
|
27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southwest Airlines-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Southwest Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Southwest Airlines-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47.45 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Southwest Airlines-Papier investiert hätte, hätte er nun 21.075 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 968.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.95 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3.16 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Southwest Airlines belief sich zuletzt auf 22.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Southwest Airlines Co.
Analysen zu Southwest Airlines Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.