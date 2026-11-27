Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Southwest Airlines-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47.45 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Southwest Airlines-Papier investiert hätte, hätte er nun 21.075 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 968.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.95 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3.16 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Southwest Airlines belief sich zuletzt auf 22.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch